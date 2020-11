Monumentale Engelse molen door Friezen onder handen genomen

Het is een opvallend gebouw, dat je eigenlijk niet over het hoofd kan zien: de volledig witte molen, in de buitenwijk Upminster in Londen. De molen was er slecht aan toe, toen Dijkstra in 2016 met de opknapbeurt begon. Het bedrijf uit Slooten kreeg de opvallende opdracht via werk dat ze hadden gedaan in Israël, vertelt Willem Dijkstra. Het ding daar om de molen Montefiore in Jerusalem.

De Upminster Windmill heeft een zeer hoge ranking op de Engels monumentenlijst, wat betekent dat de molen erg belangrijk is voor het culturele landschap in Engeland. Het was voor Dijkstra dan ook een eer aan het werk te beginnen. "Het is een houten achtkantige molen, één van de grootsten in Engeland."

De molen werd gebouwd in 1803, in de tijd dat Napoleon Engeland bezette. Dit was ook terug te zien in de materialen die gebruikt zijn voor de molen, zo vertelt Dijkstra.