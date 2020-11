Toch drie punten voor troosteloos Cambuur: "Dit is inpakken en wegwezen"

Ook Mitchel Paulissen zag dat Cambuur het zwaar had. "Ik denk dat dit geen goeie pot was van onze kant, en dan druk ik me nog zacht uit. Maar deze moet je wel winnen. Nu hebben we toch een gaatje kunnen slaan."

'We hebben de beuk erin gegooid'

De middenvelder denkt dat de wedstrijd van vrijdag (3-1 winst tegen Den Bosch) nog meespeelde. "Dat was ook een zware pot. Vanaf het begin zaten we er vandaag niet lekker in en merkte je dat het moeilijk zou worden. Ondanks dat de kwaliteit minder was vind ik wel dat iedereen de beuk erin heeft gegooid."

Hoewel het voetbal dus niet al te best was, is Paulissen wel blij met de manier waarop Cambuur de overwinning over de streep trok. "Uiteindelijk gewoon een goeie overwinning, Ik ben blij met de arbeid die we geleverd hebben."