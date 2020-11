Leeuwarder ziekenhuis MCL doet mee in onderzoek naar bloedplasma in strijd tegen coronavirus

Uit eerder onderzoek bleek dat plasma geven geen zin meer heeft als mensen al in het ziekenhuis liggen. Dan is het al te laat. Het onderzoek waar het MCL aan meedoet, bekijkt of het vroeg toedienen van plasma ervoor kan zorgen dat mensen sneller beter worden en of een opname in het ziekenhuis kan voorkomen.

Bloedbank Sanquin neemt dit plasma af bij mensen die genezen zijn van corona. Het onderzoek wordt gedaan onder toezicht van Erasmus MC, LUMC, Sanquin en ZonMW.