ACM: Uitgeverij Mediahuis mag NDC overnemen

Er blijft verder genoeg concurrentie over tussen de verschillende landelijke en regionale dagbladen, en ook op de advertentiemarkt, zeg de ACM.

Het Belgische Mediahuis is eigenaar van NRC, nrc.next, De Telegraaf en regionale kranten in Limburg en Noord- en Zuid-Holland. NDC is uitgever van onder anderen de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en tientallen weekbladen. Er werken zo'n zeshonderd mensen.