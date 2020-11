Tien verdachten in zaak-Vidar eerst vrijgelaten, in afwachting van proces

De rechtbank laat tien verdachten in de Vidarzaak vrij, in afwachting van hun proces. De Vidarzaak draait om grootschalige drugshandel. Begin maart deed de politie invallen in onder anderen Westergeest, Zurich, Leeuwarden en Noardburgum en er werd een drugstransport van 86 kilo speed naar Finland onderschept. Om de bende op te rollen werd een burgerinfiltrant ingezet.