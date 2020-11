Matig Cambuur verslaat Jong PSV met één schot op doel

Waar Cambuur in het begin van de wedstrijd meer de bal had, waren het de Eindhovenaren die tot kansen kwamen, maar zowel Yorbe Vertessen als Kristofer Kristinsson schoten net naast het doel van Sonny Stevens. De doelman moest ook nog redding brengen op een schot van Joël Piroe.

De thuisploeg nam daarna het balbezit over en de Leeuwarders konden maar moeilijk van de eigen helft komen, maar Jong PSV kon ook niet door de Cambuur-verdediging komen. Pas na een dik halfuur kreeg Cambuur haar eerste kans, toen Giovanni Korte een voorzet van David Sambissa net naast het doel tikte. Dat was ook meteen de laatste kans van de eerste helft.

Cambuur zoekt het doel

Met Alex Bangura, Robin Maulun en Issa Kallon in de ploeg probeerden de Leeuwarders in de tweede helft meer in de aanval te gaan. Ze hadden echter moeite om de PSV-verdediging te doorbreken. Veel kansen wist Cambuur dan ook niet te creeëren.

Met nog zo'n twintig minuten te gaan werd Cambuur voor het eerst na rust echt gevaarlijk, toen Kallon vanaf links het zestienmetergebied introk. Kallon haalde uit - pas het eerste Leeuwarder schot op doel van de wedstrijd - en schoot de bal via de lat raak: 0-1.

Beide ploegen probeerden in het laatste deel van de wedstrijd nog tot scoren te komen, maar beiden wisten ze geen gevaar meer te stichten. Robert Mühren dacht nog wel de 0-2 te maken, maar hij stond buitenspel.

Bovenaan

Zo haalde een matig spelend Cambuur toch drie punten, waardoor de Leeuwarders nu met 34 punten uit 14 wedstrijden bovenaan de eerste divisie staan.