Leeuwarder Wielenpôlle zorgt voor wat extra licht in een donker jaar

Het is niet te missen als je de bekende Leeuwarder wijk binnenrijdt: de duizenden kerstlichtjes die aan de huizen hangen, en zich een weg banen door de verschillende tuinen. Grote verlichte kerstmannen staan naast verlichte sneeuwpoppen. Buurtbewoner Rinus Pel is zeer trots op het resultaat: "Het is een lichtshow in deze donkere tijd." Hiermee doelt hij niet alleen maar op de letterlijke duisternis die ieder jaar rond deze tijd vroeger begint, maar hij doelt ook op de maatschappij die dit jaar wat treuriger is.

Collecte voor de buurt

Normaliter wordt er met de actie geld opgehaald voor een goed doel, maar dit jaar zijn de munten in de collectebussen voor de buurt zelf. de buurt wil daarmee de bewoners steunen die het dit jaar wat minder hebben. De oproep van Pel is dan ook duidelijk: "Kom alsjeblieft langs!"

Afgelopen zaterdag was het al een groot succes, de auto's stonden toen bumper aan bumper in de straat. "Iedereen hier in de straat vindt het mooi, want de mensen komen toch in ons armste buurtje van Leeuwarden."