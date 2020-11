De Friesland: bezorging hulpmiddelen gedaan uit kostenbesparing

Een groot deel van de mensen is gewend om de spullen bij de apotheek te halen, maar dat kan volgend jaar niet meer.

"We hebben hiervoor gekozen vanwege het kostenaspect. Als je met minder partijen zaken doet, kan je lagere prijzen afspreken", legt Nynke van der Meulen, manager bij De Friesland, uit.

"Daarom is de premie minder hoog dan bij onze concurrenten. Daar hebben alle klanten wat aan. Het gaat om 50.000 klanten die die hulpmiddelen gebruiken, dat is minder dan tien procent van al onze klanten. De helft van die groep krijgt de spullen al via de medische speciaalzaken, en steeds meer mensen doen dat."

Volgens Van der Meulen vinden mensen het ook fijn dat ze de spullen thuisbezorgd krijgen. Ze snapt wel dat apothekers er niet blij mee zijn. "In overleggen is dit punt wel besproken, maar we passen het niet aan naar aanleiding van de kritiek."