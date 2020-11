Leeuwarder ziekenhuis haalt sinterklaasversiering met Zwarte Piet weg

Op Twitter gingen klachten rond, toen heeft de directie besloten om de versiering weg te halen. Volgens woordvoerder Frits Mostert is de versiering uit de kast gepakt en is er niet nagedacht over de kleur van de pieten.

Hij geeft aan dat het MCL meegaat met de ontwikkelingen van pieten en daarom de sinterklaasversiering weggehaald heeft.