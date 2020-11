Onderzoek: Overgrote meerderheid van plan zich te houden aan mondkapjesplicht

In totaal 85 procent van de inwoners van Noord-Nederland is van plan zich te gaan houden aan de mondkapjesplicht, zo blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân, RTV Oost, RTV Noord en RTV Drenthe. Vanaf dinsdag 1 december is de nieuwe wet van kracht om het dragen van een mondkapje te verplichten in de strijd tegen het coronavirus.