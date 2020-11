Cel geëist tegen echtpaar dat verstandelijk beperkte man uitbuitte

Het slachtoffer kwam in 2009 bij het paar te wonen, omdat hij niet goed overweg kon met de vriend van zijn moeder. Zijn moeder kreeg echter het idee dat er iets niet klopte, omdat hij steeds vaker om geld vroeg, terwijl hij zelf een inkomen had.

Later bleek dat het paar allerhande zaken op naam van het slachtoffer had gezet: van de wegenbelasting tot telefoonabonnementen. De man betaalde ook voor een garagebox, voor de brandstof en voor de boodschappen. In huis deed hij allerlei klusjes, hij kookte het eten, en maakte schoon.

Volgens de verdachten deed het slachtoffer dit allemaal uit vrije wil, maar justitie gelooft daar niets van. Naast de drie jaar cel eist justitie ook een contactverbod van vijf jaar. Het stel moet het geld dat ze het slachtoffer hebben afgenomen terug betalen. Het zou gaan om zo'n 17.000 euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.