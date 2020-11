OM eist hoge geldboetes in zaak van dodelijk bedrijfsongeluk Douna

Bij een test die werd uitgevoerd met een open cilindermantel raakte een zuigerstang van de aandrijving los en werd onder hoge druk uit de cilinder geschoten. Het stuk metaal raakte de twee mannen die als gevolg daarvan stierven.

Volgens de twee betrokken bedrijven ging het om een testopstelling en om een werkwijze die tientallen keren eerder zo was gedaan en tot 2018 eigenlijk altijd zonder grote ongelukken. De bedrijven zeggen op de zitting dat ze zich niet goed bewust waren hoe gevaarlijk deze test blijkbaar was.

De officier van justitie verwijt beide bedrijven 'onderschatting van de risico's'. "Dat heeft twee mensenlevens gekost en dat valt de bedrijven aan te rekenen. De nalatigheid van de bedrijven verdient een flinke straf."

De officier van justitie is duidelijk over het ongeluk: het bedrijf heeft niet goed gezorgd voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers. De hogedruk-test had in een bunker gemoeten en niet in de fabriekshal. Er was van tevoren ook geen risicoanalyse gemaakt.

Procedures en afspraken aangepast

Op de zaak werd duidelijk dat beide bedrijven de interne procedures en afspraken hebben aangepast na het ongeluk. Ze realiseren zich dat zo'n test niet weer op deze wijze kan worden uitgevoerd. Er werd ook uitvoerig gesproken over de gebruikte materialen, de betrouwbaarheid van de constructie en over de risico's van lektesten onder hoge druk. De test is uitgevoerd onder een druk van 8 tot 11 bar. De druk die op het materiaal kwam staan was zo groot dat de zuigerstang twaalf meter omhoog vloog tegen het plafond.

Nabestaanden

Een pijnlijk onderdeel van de zaak is dat de schadevergoeding voor de nabestaanden van de slachtoffers nog steeds niet definitief is geregeld. De zaak loopt nog, verklaren de bedrijven op de rechtbank. De advocaat van Mokveld hield het op misverstanden in de communicatie en zei verder toe dat de schadevergoeding aan de nabestaanden bijna rond is. Maar sommige van de nabestaanden, die bij de zaak waren, zijn bijzonder kritisch over de gang van zaken.

Vooral Mokveld is tekortgeschoten in de richting van de nabestaanden van hun werknemers. De weduwe van een van de slachtoffers vertelde dat ze eind 2018 een kerstpakket kreeg met de tekst '2018 was een bewogen jaar, bedankt voor je inzet'. Dat is heel ongelukkig.

Voor Douna is de situatie een beetje anders. Het ongeluk gebeurde in Leeuwarden, maar de slachtoffers waren werknemers van Mokveld. Directeur Procee is sinds 2019 directeur en was in 2018 nog niet verantwoordelijk voor de gang van zaken.

De advocaat van Mokveld is het niet met de eis eens. Hij geeft toe dat het bedrijf schuldig is aan het ongeluk, maar zei dat de test niet volgens afspraak was uitgevoerd. De advocaat van Douna moet nog aan het woord komen.

De uitspraak wordt over twee weken verwacht.