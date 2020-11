Trajectcontrole op N381 tussen Drachten en Donkerbroek begint maandag

De gegevens van mensen die te snel rijden, worden automatisch doorgegeven aan het Centraal Justitieel Incassobureau, dat de boetes regelt.

Op de N381 mag je 100 kilometer per uur, maar er wordt vaak veel sneller gereden en er gebeuren relatief veel ongelukken. De controle moet de weg veiliger maken. De controle is in beide richtingen en werkt dag en nacht.

Na de N351 is dit de tweede actieve trajectcontrole in Fryslân. Bij zo'n controle wordt de snelheid over een langere afstand gemeten, het gaat om de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten.