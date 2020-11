Politie Sneek zoekt getuigen na vernieling politiebus door illegaal vuurwerk

De politie van Sneek zoekt getuigen van de vernieling van een politiebus in Sneek. De bus stond op een afgesloten binnenplaats van het politiebureau aan het IJlsterplein. Zaterdagnacht tussen 02.00 en 03.00 uur is een raam vernield en daarna is er zwaar vuurwerk in de auto gegooid. De wagen raakte flink beschadigd.