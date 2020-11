Tellers en stembureaus gezocht voor landelijke verkiezingen in maart

Om gemeenten te helpen bieden waterschappen en provincies hulp aan. Meije Gildemacher is woordvoerder van de gemeenschappelijke provincies, het IPO (Inter Provinciaal Overleg) en legt uit hoe die hulp er in de praktijk uitziet. "Om alle mensen te verdelen, komen er mogelijk twee extra stemdagen op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Daarvoor zijn meer mensen nodig. Provincies zijn bereid om gemeenten daarbij te helpen. Denk aan hulp bij het vinden van de locaties, zoals het provinciehuis, projectbureaus of regiokantoren. Maar ook in de vorm van ambtenaren die een handje kunnen helpen. Althans, als hun eigen werk het toestaat."

Extra hulp is welkom

Ook de waterschappen helpen gemeenten graag. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke locaties en gebouwen van waterschappen hiervoor geschikt zijn. "Daar is een mooie checklist voor gemaakt, met daarin de randvoorwaarden", weet Gildemacher. "Wij brengen alles in kaart en bieden dat aan aan de gemeenten." Extra hulp is van harte welkom, weet hij. "Wie nog graag als vrijwilliger meehelpt met het tellen, kan de website van Elke stem telt bekijken."