De Friesland wil hulpmiddelen niet meer bij apotheek hebben; apothekers verbaasd

"Eigenlijk gaat het om drie besluiten van De Friesland", zegt Jouke de Jong, apotheker in Drachten en woordvoerder van de apothekersvereniging in Fryslân. "De prijzen moeten omlaag, de apotheken mogen niet meer leveren en alles moet bezorgd worden. Vooral dat laatste vinden we het vreemdst, mensen zijn dat niet gewend. Ze zijn gewend om aan de balie komen, voor medicijnen en dan nemen ze tegelijkertijd de hulpmiddelen mee."

Het gaat om verschillende soorten hulpmiddelen zoals incontinentiemateriaal, zaken voor mensen met diabetes, verband, medisch voedingssupplementen en stoma-artikelen.

"De Friesland wil per 1 januari dat mensen de goederen online bestellen, bellen kan ook, dat komt op een centraal punt binnen en het wordt dan binnen 24 uur bezorgd. Er is geen andere mogelijkheid: het móét worden bezorgd." Het idee daarachter is dat grote bedrijven lagere prijzen kan leveren. "Maar de prijzen liggen vast."

De Jong vindt deze ontwikkeling een achteruitgang. Niet alle oudere mensen zullen zich online goed kunnen redden. De hulpmiddelen blijven nog wel in de apotheek, want ze werken ook met andere verzekeraars.

Hij hoopt dat er nog wel wat aan te doen is. "Als ze zeggen: we willen wel lagere prijzen, maar we laten jullie vrij in hoe jullie dat doen, en doe dat hoe jullie het gewend zijn, maar de prijzen liggen vast, dan komt het goed."