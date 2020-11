Twee van de zeven stichtingsbestuursleden van SC Cambuur stappen op

Maandagochtend werd er gesproken over de situatie die is ontstaan na de nominatie van Ype Smid als de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Cambuur. De erevoorzitter was voorgedragen door het stichtingsbestuur, het hoogste orgaan binnen de club. Die nominatie zorgde voor onrust binnen de club. Financieel directeur Gerald van den Belt van Cambuur liet meteen weten dat hij dan z'n biezen zou pakken. Daarom nam Smid uiteindelijk het besluit om niet op het aanbod in te gaan.

Het beste voor Cambuur

Algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur vindt de hele situatie erg vervelend. "Cees Jansma voelt zich niet gesteund namens z'n achterban en Visser heeft z'n eigen afweging gemaakt om af te zwaaien. Voorlopig is het zo dat de rest aan boord blijft. We gaan met elkaar om tafel. Dat had al eerder gemoeten, maar van daaruit wordt bepaald wat het beste is voor Cambuur. Dat is sportief succes, en dat mag nooit verstoord worden door dit soort randzaken."

De Graaf wil niet ingaan op hoe het nu verder komt met het stichtingsbestuur. "We moeten nu zoeken naar eenheid en rust in de tent. Dat is waar Cambuur op dit moment behoefte aan heeft. Het stichtingsbestuur heeft aangegeven dat ze op korte termijn met alle partijen om tafel gaan om de situatie te bespreken." De Graaf heeft respect voor Ype Smid, die zijn nominatie heeft afgeslagen. "Dat vind ik een groots gebaar. Dat wil ik toch even gezegd hebben."