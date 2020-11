Fries Landbouwmuseum nieuwe eigenaar van standbeeld Us Mem

Het standbeeld van de perfecte Friese stamboekkoe werd in 1954 gemaakt ter ere van het 75-jarig bestaan van het Fries Rundveestamboek (FRS). In 1998 werd de Stichting Us Mem opgericht om alle historische zaken van het FRS te bewaren. Naast het standbeeld gaat het bijvoorbeeld ook om tegeltableaus uit het eerdere stamboekhuis en het papieren archief van het stamboek.

Deze historische overblijfselen waren al te bewonderen in het Fries Landbouwmuseum. Alle spullen van de stichting worden nu overgedragen aan het museum, dat daarmee ook eigenaar wordt van Us Mem. Het standbeeld blijft echter gewoon op de rotonde in Leeuwarden staan.