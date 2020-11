Gertjan Verbeek: "Ik ben nog niet klaar in de voetballerij"

In het bos in Dalfsen staat een blokhut, die voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek met eigen handen gebouwd heeft. Hij heeft op dit moment geen club na zijn vertrek bij Adelaide United in april van dit jaar, en dus is er tijd genoeg voor een nieuw bouwproject. "Ik heb hier een stuk grond bijgekocht, waar ik eigenlijk een schuur wilde bouwen. Maar dat mocht niet van de gemeente, dus nu bouw ik er maar een tweede huis."

Dat hij bezig is met de bouw van een tweede huis, typeert de trainer Verbeek. "Ik ben een bouwer. Ik krijg graag de tijd bij een club om dat te doen. Daarom zijn de periodes bij FC Twente en Feyenoord zo slecht bevallen. Daar stond veel druk op de organisatie om meteen te presteren, dat is niet mijn stijl van werken." De hele dag bezig met zijn tweede huis vindt hij fijn om te doen, vertelt Verbeek even later. "Aan de ene kant gaat het hartstikke goed omdat ik kan doen wat ik leuk vind. Maar ik vind trainen ook leuk, en het feit dat ik aan het bouwen ben zegt al dat ik niet op het trainingsveld sta. Dat is de andere kant van het verhaal."

Recht voor zijn Raap

Nu Verbeek de tijd heeft, was er ook tijd voor een boek. Het leverde de biografie Recht voor zijn Raap op. "Normaal gesproken sta je zes of zeven dagen per week op het veld. Voor het boek zijn we naar verschillende personen in binnen- en buitenland geweest om mensen te interviewen om tot een verhaal te komen. Hoe kijken ze tegen me aan, wat vonden ze van onze samenwerking."

Verbeek zag het niet zitten om zijn eigen verhaal op te laten tekenen voor het boek. "Dan is het alleen maar mijn waarheid, dit is vanuit verschillende invalshoeken van verschillende mensen. Er staan ook kritische noten in, het is geen polonaise-Verbeek. Zo krijg je een totaalbeeld van de trainer en de mens Gertjan Verbeek."

Oud-voorzitter van SC Heerenveen Riemer van der Velde zegt in het boek het volgende over Gertjan Verbeek: