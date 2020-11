Horeca-echtpaar verbouwt Foarhûstsjerke in Wommels: "Dit wordt ons eindstation"

In 2017 kocht het stel de kerk in Wommels. "Het stond te koop en wij vonden het zonde wanneer het plat zou worden gegooid", vertelt Adriana. "Er is in Wommels al zoveel platgegooid dat er bijna niets meer herinnert aan oud-Wommels. Daarom hebben we besloten om het kerkgebouw te kopen." De kerkgemeenschap zelf wilde het gebouw laten slopen en een nieuw kerkgebouw bouwen, weet Henk. "Maar gelukkig hebben ze dat niet gedaan."

Alles 'Rollator-proof'

Het horeca-echtpaar zag meteen toekomst in het kerkgebouw. Henk: "Ik had wel zin in een royale hobbyruimte, net als mijn vrouw. En dat is gelukt!" Adriana is ontzettend blij met alle ruimte in het gebouw. "Het is echt heel groot. Het wordt dan ook ons huis voor onze oude dag. Dit is echt ons eindstation, alles is rollator-proof, zonder drempels. Ook wordt het heel mooi licht hier binnen. We hebben jaren in de horeca gewerkt, waar het altijd heel donker is. Dit is echt een verandering."

Het cirkeltje rond

Het kerkgebouw wordt door Henk en Adriana de 21e eeuw ingeslingerd, met allerlei duurzame technieken. Henk: "We halen alle ramen eruit en zetten er nieuwe kozijnen in met HR++ glas. Alles wordt bovendien dubbel geïsoleerd. We willen de kerk en ons huis verwarmen met een warmtepomp en zonnepanelen. Dan is het cirkeltje rond."