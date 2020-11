Politie pakt drie inbrekers in Drachten

De politie in Drachten heeft zondagavond drie inbrekers ingehouden. De mannen hadden ingebroken in het schoolgebouw van CSG Liudger aan de Leerweg in Drachten. Ze werden betrapt door een beveiliger en vluchtten. De beveiliger waarschuwde de politie en die kon de inbrekers aan de Ureterpervallaat aanhouden.