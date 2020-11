Wel drukte in Leeuwarden door Black Friday, geen extra maatregelen nodig

Vanaf vrijdag was er veel winkelend publiek in de Leeuwarder binnenstad, maar echt uit de hand liep het niet. Het bleek dan ook niet nodig om extra maatregelen te nemen, legt de binnenstadmanager uit. "We hebben uiteraard al de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Neem bijvoorbeeld het besluit dat er in het weekend niet langer gefietst mag worden in de binnenstad", legt Galema uit. "Daarmee creëren we meer ruimte omdat mensen nu ook op straat kunnen wandelen. Dat is volgens ons de beste oplossing. Het gaat in dit soort situaties niet om het plaatsen van hekken, maar om het creëren van ruimte."

Overleg op vrijdag

Vrijdag leek het even te druk te worden in de binnenstad. "Toen hebben we 's avonds even overleg gehad met de gemeente", vertelt Galema. "Via allerlei kanalen hebben we de mensen geattendeerd op het feit dat ze ook op rustigere momenten naar de stad kunnen komen. Speciaal daarvoor hebben we het gratis parkeren in de ochtend ingevoerd. Vooral op vrijdag en zaterdag is er in de ochtend extra aanloop."

Drukte in december

Black Friday is ieder jaar een druk moment, wat echter ook geldt voor de decembermaand. Daarom kijkt de binnenstadmanager alvast verder vooruit. "De kerstdagen staan voor de deur. Dat is altijd een drukke tijd in de stad. We moeten ook onderzoeken of er dan niet extra maatregelen nodig zijn. Maar ook dan gaat het om het spreiden van mensen, niet om het eerder sluiten van winkels. Daardoor maak je het alleen maar drukker. Ruimte creëren, dat blijft het leidende principe hier."