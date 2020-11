Nachtwacht 360 tot half februari nog in Nes te zien

Deze bijzondere reproductie in de vorm van foto's van Rembrandt's meest bekende werk blijkt een grote publiekstrekker. Er zijn al meer dan dubbel zo veel bezoekers geweest als afgelopen zomer toen de expositie nog in Amsterdam was te zien. Het is niet vanzelfsprekend dat er een verlenging zou komen, zegt Anke Bijlsma van de Theaterkerk Nes: "Daar moest ik wel even over nadenken. We zaten nog met de lock down van een week geleden. Dat heeft ons besluit ook wel versneld. Ik moest daarvoor ook kijken of ik zo snel een fonds kon vinden om financiële steun te krijgen. Dat is gelukt. De Sint Anthony Gasthuis stichting bekijkt dit echt in het kader van leefbaarheid en maakt dit medemogelijk."