Groei aantal broedende grauwe ganzen neemt af bij It Fryske Gea

Het is de tweede keer dat er zo'n rapport gemaakt wordt, maar het is de eerste keer dat er zo volledig is gekeken naar alle relevante natuurgebieden. Het gaat niet om de grauwe ganzen die hier in de winter op bezoek komen, maar alleen om de zogenaamde 'zomerganzen' die hier het gehele jaar verblijven en dus ook broeden. Het aantal broedparen is nu 6100 en dat zijn er 1800 meer dan in 2016. Eerder nam het aantal broedparen jaarlijks toe met twintig procent. Dat is nu elf procent.

Daar is een reden voor, zegt Sytske Rintjema van It Fryske Gea: " Dat is feitelijk gewoon natuurwetenschap. Je ziet in alle biologieboekjes dat wanneer een soort zich nieuw vestigt en thuis voelt, dat dat eerst heel erg toeneemt, maar dat na verloop van tijd het verzadigingspunt bereikt wordt en dat het dan afvlakt. Dan krijg je zo'n sinuscurve en die komt nu dichtbij een piek hier in Fryslân en onze gebieden."

Vos

Wat ook opvalt is dat de vos in veel natuurgebieden veel invloed heeft op de groei van het aantal grauwe ganzen. Daardoor neemt het aantal ganzen af in het Ottema-Wiersmareservaat, de Petgatten bij De Veenhoop, Piamer Kooiwaard en de Makkumer Waarden. De grootste toenames zijn in het noorden van de provincie bij de Bouwepet en Oer de Wiel. Ook op en rond de Fluessen en de Fûgelhoeke gaat het goed met de grauwe ganzen.

In de meeste zoals de Alde Feanen is de snelle toename een stuk minder geworden. Waarschijnlijk omdat de gebieden vol beginnen te raken.