NK sprint duurt voor Femke Kok 'een rondje te lang'

Als je twee keer in 500 meter en een keer een 1.000 meter wint, maar toch het eindklassement niet wint, zou je zeggen dat je baalt. Maar, dat geldt niet voor Kok. "Ik ben strijden ten onder gegaan. Ik heb er alles aan gedaan en het is niet gelukt, dat is jammer. Maar ik ben zeker niet ontevreden. Ik ben heel blij met de drie afstandoverwinningen", vertelt Kok na de prijsuitreiking. Ze is blij dat het toernooi nu klaar is. Ze werd gezien als een van de topfavorieten voor de titel en dat zorgde voor extra spanning. "Dus nu ben ik blij dat dit weekeinde erop zit."

De doorslag in het sprintkampioenschap gaf de 1.000 meter op zondag. Zaterdag was die net heel goed, maar een dag later dus wat minder. "Gister reed ik een hele snelle 1.000 meter. Ik reed bijna een seconde van mijn persoonlijk record af. Soms heb je een mindere afstand in een weekeinde. Dat was vandaag de 1.000 meter. De eerste 600 meter ging heel goed. Daarna had ik veel foutjes, want ik was echt vermoeid. Het was vandaag een rondje te lang eigenlijk", is de eindconclusie van de Reggeborgh-schaatsster.

