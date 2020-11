Henk de Jong brengt Breij terug in basis voor duel tegen Jong PSV

"Ik ben blij dat Gerald van den Belt blijft en ik hoop dat onze erevoorzitter Ype Smid in zijn rol als erevoorzitter zich inzet voor het nieuwe stadion. Want dan zit hij in zijn kracht. Daar is hij top in. En dan hebben we alles weer mooi rustig en verandert er niets. Dan hebben we het weer perfect voor elkaar."

Cambuur trainde zondag op de namiddag nog in het Cambuurstadion. De ploeg stapte om 18.00 uur in de bus naar een hotel in Vught. "Dan kan ik vanavond even rustig zitten met de jongens en de tactiek bespreken. Kijk, wij liggen allemaal het liefst in ons eigen bed, maar ik weet nog van MVV vorig jaar. Toen stonden we in de file en dan hang je dik vier uur in zo'n bus om. Meer er wordt wel een topprestatie van ons verwacht. En dat kan dan niet. Er is geld voor om het zo te doen en daar ben ik blij mee."

Concurrentie verliest

De concurrentie van Cambuur laat regelmatig punten liggen. Zo verloor De Graafschap zondag met 3-2 van Eindhoven. De Jong: "Ik reken me nooit rijk, maar we hadden de punten vrijdag wél. En nu maandag weer."

De Jong verandert niet veel in de opstelling. Michael Breij was er vrijdag niet bij vanwege familieomstandigheden, maar hij begint maandag weer in de basis. Dat gaat ten koste van Antonia. "Dit heb ik met Antonia besproken. Breij deed het heel goed dus er is geen reden om te wisselen."