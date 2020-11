UPDATE: Eén persoon overleden bij zwaar ongeluk Engwierum

Bij een zwaar ongeluk op de N361 bij Engwierum is zondagmiddag eén persoon om het leven gekomen. Een tweede inzittende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De auto waarin de beide personen zaten, kwam door nog onbekende oorzaak op de kop in de sloot terecht.