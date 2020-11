Femke Kok wint ook derde afstand op NK sprint, Leerdam blijft dichtbij

Femke Kok uit Nij Beets is zondagmiddag in Thialf in Heerenveen tweede geworden op het NK sprint. De 20-jarige schaatsster ging na drie afstanden aan de leiding en moest op de afsluitende 1.000 meter een voorsprong van 0,31 seconden verdedigen op Jutta Leerdam. Dat lukte niet, want Leerdam was 1,40 seconden sneller dan Kok. Shorttrackster Suzanne Schulting uit Heerenveen ging zondag met brons naar huis.