Femke Kok wint drie afstanden, maar pakt toch zilver op NK sprint

Door haar goede 500 meter zat Kok op rozen voor de Nederlandse titel. De Friezin had een voorsprong van 0,31 seconden op Leerdam, die in de voorlaatste rit van de 1.000 meter moest starten. In die rit kwam Leerdam tot een tijd van 1.14,13 en dat was meer een tiende sneller dan Kok een dag eerder was op de 1.000 meter.

Kok had in de laatste rit, waarin ze reed tegen schaatsvriendin Fledderus, deze keer dus genoeg aan 1.14,43. Kok zette de snelste opening van de dag neer, maar in de eerste halve ronde verloor ze al veel tijd op Leerdam. Na een misser in de laatste bocht voor de finish kon er definitief een streep door de titeldroom van Kok.

Ook Schulting was een stuk langzamer dan zaterdag, maar ze kon haar derde plaats met 1,15.77 wel verdedigen. Daarmee pakte ze voor het eerst in haar carrière een medaille op een langebaankampioenschap.