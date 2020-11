Titelverdediger Letitia de Jong meldt zich af voor tweede dag NK sprint

Ze is nog herstellende van een ontsteking in de heup en de reactie na de eerste dag is te groot, laat De Jong weten. Daarom lijkt het haar niet verstandig om nog een 500 en een 1000 meter te schaatsen. Zaterdag kwam de schaatsster uit Feanwâlden niet verder dan een negentiende (500 meter) en zeventiende plaats (1000 meter).

De Jong hoopt over een maand weer volledig fit te zijn. Dan is het kwalificatietoernooi waar startbewijzen zijn te verdienen voor de internationale wedstrijden.