PODCAST Boekekast #4: 'Dûke, verdammt noch mal', een verhaal van Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar (1987) is vertaler, schrijver en dichter. Het idee voor zijn verhaal kreeg hij toen hij het prozagedicht 'Dûkboat' had geschreven, dat in zijn onlangs verschenen bundel staat. "Ik dacht, daar kan ik wel iets meer mee. Het is een vrij absurdistisch verhaal over een man die een duikboot uit de Tweede Wereldoorlog heeft geërfd, maar het is geen waterman. Dus hij zet er wielen onder en wil ermee op pad. Hij raakt via een put in het riool en beleeft dan een aantal avonturen."

Tigchelaar wilde meester worden, maar studeerde Fries in Groningen. Hij is bezig met zijn tweede roman die volgend jaar uitkomt. "En het idee voor een derde roman heb ik ook al." Met Frank Hopwood heeft hij ook een podcast 'Boekemantsjes', daarin bespreken ze Friese en Nederlandse boeken.