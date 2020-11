Meer dan 900 studenten NHL Stenden tegen extra controle bij online examens

De petitie van Van Wersch is in vier dagen meer dan 900 keer ondertekend. Want dat er wordt gecontroleerd dat de studenten niet frauderen bij examens, dat snappen ze wel. Maar dat gebeurt ook al: "We moeten een extensie in onze webbrowser installeren, daarmee kunnen ze je hele scherm zien. Ze filmen je gedurende het hele examen, je geluid wordt opgenomen, verdachte oog- en handbewegingen worden gedetecteerd. Vrij heftige maatregelen."

Van alle kanten bekeken

Maar nu komt er iets bij: "De school heeft aangekondigd dat we ook een app op onze telefoon moeten installeren. Die app krijgt dan controle over de camera en je moet je telefoon achter jezelf neerzetten. Zo kunnen ze je van elke kant bekijken."