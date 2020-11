Ook D66 zet Lelylijn in verkiezingsprogramma

De Lelylijn past voor D66 binnen een breder pakket van investeringen in de publieke sector en de omslag naar een economie waarbij minder CO2 wordt uitgestoten. Dat is zaterdag duidelijk geworden op de online verkiezingsbijeenkomst van D66, schrijft RTV Noord.

Het plan van de Lelylijn is een nieuwe spoorverbinding tussen de Randstad en het Noorden: van Lelystad over Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen.

Goedkoper dan over bestaande verbinding

In een haalbaarheidsonderzoek naar de kansen van de Lelylijn, eerder dit jaar, werd duidelijk dat de Lelylijn een kansrijke optie is die goedkoper is dan het sneller maken van de bestaande verbinding tussen Amsterdam en het Noorden over Zwolle.

Vrijdag werd duidelijk dat het Rijk de twee opties verder wil onderzoeken. De verbinding tussen het Noorden en de Randstad moet dertig minuten sneller worden en het moet 'robuuster'.