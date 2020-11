SC Heerenveen verspeelt opnieuw punten bij laagvlieger

Tempo te laag

Na de 1-1 was Heerenveen de betere ploeg, maar het tempo was te laag om het ADO echt moeilijk te maken. Bochniewicz was dichtbij uit een corner, maar zijn inzet ging voorlangs. De Friezen kregen ook een kans in de schoot geworpen na een slechte bal van ADO-keeper Luuk Koopmans, maar Mitchell van Bergen produceerde niet meer dan een rollertje.

Voor ADO kreeg alleen Ilay Elmkies nog een kans na een mooie aanval, maar hij schoot tegen Jan Paul van Hecke op.

Ook na rust domineerden de Friezen. Met name uit corners werd Heerenveen geregeld gevaarlijk. Henk Veerman kopte voorlangs en een paar minuten later schoot Rodney Kongolo van dichtbij over na een goede voorzet van Van Bergen. Halverwege de tweede helft kwam een afvallende bal voor de voeten van Benjamin Nygren, zijn schot werd vlak voor de lijn nog gekeerd.

Veerman dichtbij de winnende

In blessuretijd was Heerenveen nog een paar keer dichtbij de winnende goal. Joey Veerman schoot een vrije trap een halve meter naast en in de 95e minuut kon ADO een schot nog net tot corner verwerken. Die leverde niks op: ADO hield stand en Heerenveen verspeelt wederom punten.