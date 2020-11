Provinciale strooiwagens voor het eerst onderweg tegen gladheid

De provincie strooit vooral preventief, dus voordat het echt glad wordt. Daarbij waarschuwt de provincie wel dat een weg nog steeds glad kan zijn, ook als er gestrooid is.

Weerman Piet Paulusma voorspelt een minimumtemperatuur van nul graden in de nacht van zaterdag op zondag, met daarbij ook vorst aan de grond. In de nacht van zondag op maandag verwacht Paulusma lichte vorst: -2 of -3 graden.