Leeuwarder 'Dans op Recept' wint landelijke inclusie-award

Dans op Recept is opgezet door dansdocent Marlien Seinstra. Bij Danc op Recept wordt dans ingezet om het fysieke en mentale welbevinden van mensen met een chronische aandoening te verbeteren.

Daarvoor wordt in heel Fryslân dansles gegeven aan mensen met Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel en chronische pijn. Doel is om mensen te verbinden, te zorgen voor ontspanning en om te kijken naar wat mensen wél kunnen.

Gedragscode

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie en wordt ondersteund door het Rijk. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen en zo van iedereen is.