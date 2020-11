Een droom die uitkomt: tjalk 'De Goede Verwachting' te water in Stavoren

Niet alleen Romke staat met waterige oogjes

Net allinnich Romke stiet mei wetterige eachjes nei it spektakel te sjen. Syn heit Piet is út de skroeven. "Ik ha sels ek op in tsjalk wenne. Dat je soan no yn myn fuotstappen rint is bysûnder. Ik ha in protte meiholpen oan it opknappen fan it skip. In soad oeren, mar dat ha je der foar oer. Romke kriget no in moai plak." Wylst Piet it ferhaal docht, hellet Romke in flesse drank út de bûse. "Mei dizze dope we de boat aanst. Op nei in moaie takomst!"