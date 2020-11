Korfbal League op zijn vroegst in januari, teams in twee poules

Het KNKV heeft het besluit genomen in overleg met de sportsector en de overheid. Op zijn vroegst worden de maatregelen op 8 december verruimd. Daarom kan de topcompetitie niet al in december beginnen. Hoe de promotie en degradatie wordt geregeld, maakt het KNKV later bekend.

Persconferentie afwachten

LDODK zit in de poule bij topfavoriet PKC. Verder zitten ook KZ, Blauw-Wit, Groen Geel en Oost-Arnhem in de poule. Als de competitie in januari kan beginnen, spelen alle teams in de poules twee keer tegen elkaar. Als de start nog verder wordt uitgesteld, komt er een halve competitie.

Het KNKV wacht de persconferentie van 8 december af voor ze een besluit neemt over de andere competities.