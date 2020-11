Jesper Hospes begint NK sprint met 9e plaats op 500 meter

Hospes reed in de laatste rit tegen de Nederlands kampioen sprint van 2018, Dai Dai N'tab. Op dat moment had Otterspeer met 34,82 de snelste tijd. De opening van Hospes was met 9,70 snel, maar in de ronde moest de Fries toegeven op zijn concurrenten. Hij kwam uiteindelijk tot 35,32 en eindigde daarmee op de achtste plaats. N'tab reed met 34,79 naar de eerste plaats. Ronald Mulder werd in zijn rit gehinderd door titelverdediger Kjeld Nuis. Hij mocht na afloop opnieuw rijden en noteerde toen een tijd van 34,85. Nuis werd gediskwalificeerd.

1.000 meter

Later zaterdagmiddag rijden de mannen de tweede afstand op het sprinttoernooi, de 1.000 meter. Hospes heeft op die afstand een gat van 0,82 seconden te overbruggen richting het podium. Op zondagmiddag schaatsen ze opnieuw een 500 en 1.000 meter. De persoon die na de vier ritten bij elkaar opgeteld de snelste tijd heeft, is de nieuwe Nederlands kampioen sprint.