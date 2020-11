Jesper Hospes 12e na eerste dag op NK sprint

Op de 1.000 meter, traditioneel de afstand die Hospes minder ligt, kwam de Fries in de tweede rit tot 1.11,44. Dat was toen nog de tweede tijd, maar bijna alle schaatsers erna waren sneller. De snelste tijd was voor Hein Otterspeer, met 1.07,99. Hij reed tegen Lennart Velema, die werd gediskwalificeerd.

De andere favorieten kwamen allemaal in actie na Otterspeer, maar kwamen niet aan zijn tijd. Thomas Krol kwam het dichtst bij, maar had 0,20 langer nodig. De derde plaats was voor Kjeld Nuis, die na zijn diskwalificatie op de 500 meter niet meer meedoet om de prijzen in het algemeen klassement.