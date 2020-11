Op de fiets naar Den Haag voor het klimaat

Milieudefensie probeert Shell zover te krijgen dat ze geen nieuwe investeringen meer doen in fossiele brandstoffen. Directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging had in toeter en blies de deelnemers weg. De Waddenvereniging doet ook mee aan de rechtszaak omdat het Wad ook te lijden heeft onder klimaatveranderingen en Shell daar middels de NAM ook actief is. Vanuit de stad Groningen is ook een groep fietsers op weg gegaan. Maandag komen ze aan in Den Haag. Dinsdag begint de rechtszaak.

"Dik over de duizend euro"

Eén van de Leeuwarder deelnemers is studente Ellis Mourits. Zij legt uit waarom ze meedoet: "Ik stap hier op de fiets omdat het voor mij een hele leuk en mooie manier is om bij te dragen aan zoiets groots en belangrijks van deze tijd." De fietsers laten zich sponsoren. "We wilden eigenlijk 500 euro ophalen, maar wij zitten nu al dik over de 1000 euro. Dus er kan nog veel meer bij", zei organisator Dirk Kuiken van Trappen naar de Klimaatzaak.