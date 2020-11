Ype Smid wordt toch geen voorzitter SC Cambuur; Van den Belt blijft

"De onrust die is ontstaan is niet in het belang van de club en dat moet altijd voorop staan bij iedereen", zegt Smid. "Om de rust te laten terugkeren trek ik mijn kandidatuur als voorzitter van de Raad van Commissarissen in en zal ik de club blijven steunen waar ik kan in mijn rol als Erevoorzitter en certificaathouder."

Toen eerder deze week bekend werd dat Smid zou worden voorgedragen als voorzitter, kwam ook naar buiten dat financieel directeur Gerald van den Belt dan zou stoppen. Hij blijft nu in elk geval tot eind dit seizoen, laat hij weten vanaf zijn vakantieadres: "Ik wil graag promoveren met Cambuur en zal er met organisatie en staf alles aan doen om dat te realiseren. Dat kan alleen als er rust is rond Cambuur. Dus nu belangrijk dat iedereen Cambuur belang voorop stelt, inclusief mijn persoon."