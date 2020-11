Femke Kok leidt na eerste dag NK sprint, Schulting verrast met derde plaats

Femke Kok uit Nij Beets staat na de eerste dag van het NK sprint in Thialf in Heerenveen op de eerste plaats. De Friezinne won eerder op zaterdag de 500 in een kampioenschapsrecord (37,51) en ook de 1.000 meter was in een persoonlijk record van 1.41,21 een prooi voor Kok. Jutta Leerdam volgt op de tweede plaats. De derde plaats in het klassement is voor shorttrackster Suzanne Schulting.

De reacties van Femke Kok, Suzanne Schulting en Letitia de Jong: