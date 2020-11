RIVM: 102 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

De meeste besmettingen zijn de afgelopen 24 uren vastgesteld in Súdwest-Fryslân (33). Daarna komt Leeuwarden (18). In alle andere gemeenten zijn acht of minder besmettingen.

In Fryslân zijn sinds vrijdag geen nieuwe overlijdens als gevolg van het coronavirus gemeld. Het totale aantal overlijdens sinds het begin van de corona-uitbraak ligt op 130.

Het RIVM meldt zaterdag twee nieuwe ziekenhuisopnames in Fryslân, inwoners van Leeuwarden en Smallingerland.

Landelijk meer dan duizend minder

Landelijk zijn er 4.499 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 1.282 minder dan vrijdag.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):