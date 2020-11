Schrijfster Haverkamp krijgt Anton Wachterprijs; burgemeester zegt dat prijs bestaan blijft

Burgemeester Sluiter wil toekomst prijs veilig stellen

Het leek de laatste keer te worden dat de Anton Wachterprijs in Harlingen uitgereikt zou worden. Het centraal comité 1945 heeft de prijs 21 keer uitgereikt maar houdt ermee op omdat ze opgeheven zijn. Maar burgemeester Sluiter, die voor de laatste keer de prijs mocht uitreiken als burgemeester van Harlingen, had goed nieuws voor alle literatuurliefhebbers in De Grote Kerk van Harlingen.

Sluiter zei toe dat, voordat hij afscheid neemt als burgemeester, geregeld is dat de toekomst van de Anton Wachterprijs blijft bestaan. "Voordat ik vertrek garandeer ik dat alles in de steigers staat." In zijn toespraak vertelde hij ook dat het winnende boek van schrijfster Annemarie Haverkamp, De achtste dag, hem persoonlijk raakte. Het gaat over een man met een zieke vrouw en een zwaar gehandicapte zoon. Geen fleurig verhaal. "In die zorg worden we meegenomen en realiseer je je dat sommige levens rampzalig lopen."

Kijk hieronder naar de uitzending van de uitreiking: