Schrijfster Annemarie Haverkamp krijgt Anton Wachterprijs in Harlingen

Tegelijk met de Anton Wachterprijs wordt de Ina Dammanprijs uitgereikt door de Vestdijkkring. Dit jaar krijgt Museum Het Hannemahuis in Harlingen deze prijs voor de aandacht die ze al jaren geven aan de schrijver Simon Vestdijk (1898-1971).

Vestdijk is geboren en opgegroeid in Harlingen. De havenstad komt in een aantal van zijn boeken terug als Lahringen. Zijn jeugd in Harlingen en Leeuwarden was het thema van zijn Anton Wachter-romans.

