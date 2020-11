Brand op veerboot in haven Vlieland, iedereen veilig van boord

De brand is inmiddels geblust en de rook wordt nu uit het schip gezogen. De brand ontstond in een kachel in de machinekamer van de boot. Onderzoek moet uitwijzen wat nu precies de oorzaak is.

Sneldienst de MS Tiger is van Harlingen naar Vlieland gevaren om de passagiers naar Harlingen te brengen. Rederij Doeksen heeft de dienstregeling van de veerboten naar en van de eilanden aangepast.