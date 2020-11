Rust keert terug bij paardenstamboek KFPS: leden unaniem voor nieuwe keuringscommissie

Een moeilijk besluit, want er zijn ook veel goede dingen gebeurd en Draaijer had veel ervaring, aldus tijdelijk bestuurslid Roelof Bos. "De discussie begrijpen we allemaal en ook waar die vandaan komt. Dat het discutabele besluiten zijn geweest, erkent iedereen ook wel. Alleen, je houdt je ook vast aan wat er natuurlijk verder is gebeurd in die acht jaar. Het is toch een klus, die niet zomaar iets is. Daar heb je heel veel ervaring voor nodig."

Met unanieme steun van de leden is er nu een nieuwe hengstenkeuringscommissie aangesteld, die begin september gaat beginnen. De commissie bestaat voorlopig uit twee juryleden, Piet Bergsma en Corry Terpstra, maar daar moet nog een derde bij. Ook worden er vacatures uitgeschreven voor nieuwe bestuursleden. de afgelopen maanden stapten drie bestuursleden op, onder wie voorzitter Wiebe Wieling.

Onafhankelijk onderzoek

Bovendien komt er een onafhankelijk onderzoek naar de fouten die zijn gemaakt. Bos: "Het is wel goed in deze situatie om een onafhankelijk iemand hier naar te laten zien. Wat heeft hier nu gespeeld en wat voor lering kunnen we hier nu uit trekken? Als vereniging moet je goed verder en wil je dit soort dingen ook voorkomen."