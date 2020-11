Statenlid Pool blij met onderzoek spoorverbindingen, maar "eerst Lelylijn aanleggen"

In het vervolgonderzoek worden twee opties onderzocht: het verbeteren van de bestaande verbinding via Zwolle én de aanleg van de Lelylijn van Lelystad over Heerenveen en Drachten naar Groningen. VVD-Statenlid Pool zet zich al jaren in voor de komst van de Lelylijn en is blij dat er een vervolgonderzoek komt.

Pool wil echter dat minister Cora van Nieuwenhuizen, zijn partijgenoot, voorrang geeft aan de aan aanleg van de nieuwe spoorverbinding. "Als we nu al beginnen met het verbeteren van het bestaande spoor, dan hebben we daar jaren last van, om van het Noorden naar het Westen te komen en andersom. Volgens mij is het een handigere zet om eerst de Lelylijn aan te leggen en dan pas met de optimalisatie te beginnen. Haal die Lelylijn naar voren, dan heb je een alternatief om heen en weer te gaan."

Aanleg kost miljarden

Experts ramen de kosten van de aanleg op een bedrag van tussen de 4 en 6 miljard euro. Minister Van Nieuwenhuizen schrijft dat het Rijk en de provincies dat geld nu niet hebben, maar dat hoeft volgens Pool geen obstakel te zijn. "Volgens mij is er in Europa heel veel geld en het geld is tegenwoordig gratis. Het enige dat je dan doen moet, is het terugbetalen, want de rente is bijna nul. Dus, wat maakt dat duur? En als het plan goed is, is er altijd geld."