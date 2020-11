Krimp in Noardeast-Fryslân? Dorpen hebben behoefte aan woonruimte voor jongeren

Dat er zo weinig huizen beschikbaar zijn in Holwerd, heeft volgens Haitsma ook te maken met het project Holwerd aan Zee en de belangstelling daarvoor. Maar niet alleen in Holwerd is behoefte aan woonruimte voor jongeren. Ook in andere dorpen in Noardeast-Fryslân is de nood hoog.

"Nieuwbouw in dorpen"

Raadslid Aant Jelle Soepboer van de FNP is bekend met het probleem. Hij wil dat er zo snel mogelijk een oplossing voor komt. "Alle dorpjes in de regio zijn uit hun jas gegroeid. Het aantal woningen dat te koop staat, is erg naar beneden gegaan. Het is essentieel dat onze jeugd kan blijven in de regio. Wij denken dat het belangrijk is om te kijken naar de vraag. Wat wil welk dorp nu bijbouwen. En dat wij dan overgaan op nieuwbouw naar aard, schaal en karakter van het dorp."